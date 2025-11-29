ATELIER VANNERIE SAUVAGE Colombières-sur-Orb
Chemin des Gorges Colombières-sur-Orb Hérault
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Début : 2025-12-27
2025-12-27
Atelier Vannerie Sauvage
Fabrique ta mangeoire à oiseau
à partir de 8 ans matériel fourni
Chemin des Gorges Colombières-sur-Orb 34390 Hérault Occitanie +33 4 48 26 00 85 bonjour@librairielarbreapalabres.fr
English :
Wild Basketry Workshop
Make your own bird feeder
from 8 years materials supplied
