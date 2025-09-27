Atelier Vannerie Sauvage ESPARROS Esparros

Atelier Vannerie Sauvage ESPARROS Esparros samedi 27 septembre 2025.

Atelier Vannerie Sauvage

ESPARROS A la salle des fêtes Esparros Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 09:30:00

fin : 2025-09-27 17:30:00

Date(s) :

2025-09-27

L’association Vis la Joie d’Esparros et Sandy Mossion vous convient à un atelier de vannerie sauvage pour fabriquer un panier en tressage aléatoire.

35 € ou 30€ pour les adhérents de l’association

Renseignements et inscriptions au 06 21 06 23 42

.

ESPARROS A la salle des fêtes Esparros 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie vislajoie@proton.me

English :

The Vis la Joie d’Esparros association and Sandy Mossion invite you to a wild basketry workshop to make a randomly woven basket.

35? or 30? for association members

Information and registration: 06 21 06 23 42

German :

Der Verein Vis la Joie d’Esparros und Sandy Mossion laden Sie zu einem Workshop über wilde Korbflechterei ein, bei dem Sie einen Korb aus Zufallsgeflecht herstellen können.

35 ? oder 30 ? für Mitglieder des Vereins

Informationen und Anmeldungen unter 06 21 06 23 42

Italiano :

L’associazione Vis la Joie d’Esparros e Sandy Mossion vi invitano a un laboratorio di cesteria selvatica per realizzare un cesto intrecciato a caso.

35 € o 30 € per i membri dell’associazione

Informazioni e prenotazioni allo 06 21 06 23 42

Espanol :

La asociación Vis la Joie d’Esparros y Sandy Mossion te invitan a un taller de cestería silvestre para hacer una cesta tejida al azar.

35€ o 30€ para los miembros de la asociación

Información y reservas en el 06 21 06 23 42

L’événement Atelier Vannerie Sauvage Esparros a été mis à jour le 2025-09-12 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65