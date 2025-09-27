Atelier Vannerie Sauvage ESPARROS Esparros
L’association Vis la Joie d’Esparros et Sandy Mossion vous convient à un atelier de vannerie sauvage pour fabriquer un panier en tressage aléatoire.
35 € ou 30€ pour les adhérents de l’association
Renseignements et inscriptions au 06 21 06 23 42
ESPARROS A la salle des fêtes Esparros 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie vislajoie@proton.me
English :
The Vis la Joie d’Esparros association and Sandy Mossion invite you to a wild basketry workshop to make a randomly woven basket.
35? or 30? for association members
Information and registration: 06 21 06 23 42
German :
Der Verein Vis la Joie d’Esparros und Sandy Mossion laden Sie zu einem Workshop über wilde Korbflechterei ein, bei dem Sie einen Korb aus Zufallsgeflecht herstellen können.
35 ? oder 30 ? für Mitglieder des Vereins
Informationen und Anmeldungen unter 06 21 06 23 42
Italiano :
L’associazione Vis la Joie d’Esparros e Sandy Mossion vi invitano a un laboratorio di cesteria selvatica per realizzare un cesto intrecciato a caso.
35 € o 30 € per i membri dell’associazione
Informazioni e prenotazioni allo 06 21 06 23 42
Espanol :
La asociación Vis la Joie d’Esparros y Sandy Mossion te invitan a un taller de cestería silvestre para hacer una cesta tejida al azar.
35€ o 30€ para los miembros de la asociación
Información y reservas en el 06 21 06 23 42
