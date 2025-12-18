Atelier vannerie sauvage Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement PARIS
Atelier vannerie sauvage Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement PARIS samedi 21 février 2026.
Plongez dans l’univers de la vannerie sauvage, un savoir-faire ancestral et écologique, au cœur des enjeux de résilience locale.
Cet atelier vous invite à découvrir un art traditionnel de tressage de fibres végétales glanées dans la nature (osier, ronce, jonc, saule, clématite…). Avec Valentine, vous apprendrez à identifier les végétaux selon les saisons, à préparer les fibres, et à tresser votre propre petit panier grâce à la technique du tressage en aléatoire, inspirée des nids d’oiseaux.
Cet atelier s’inscrit dans la démarche d’autonomie locale, de transmission des savoirs manuels et de reconnexion à l’environnement, en lien avec les valeurs de la démocratie participative et de la résilience écologique.
Une belle occasion de créer ensemble, d’apprendre à faire soi-même et de tisser du lien… au sens propre comme au figuré ! 6 personnes max !
Le samedi 21 février 2026
de 10h00 à 12h00
gratuit
Réservation obligatoire à maison.asso.11@paris.fr
Public jeunes et adultes.
Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement 8 rue du Général Renault 75011 PARIS
+33155283590 maison.asso.11@paris.fr https://www.facebook.com/p/Maison-de-la-vie-associative-et-citoyenne-du-11e-100088124313827/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/p/Maison-de-la-vie-associative-et-citoyenne-du-11e-100088124313827/?locale=fr_FR
