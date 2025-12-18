Atelier vannerie sauvage Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement PARIS

Plongez dans l’univers de la vannerie sauvage, un savoir-faire ancestral et écologique, au cœur des enjeux de résilience locale.

Cet atelier vous invite à découvrir un art traditionnel de tressage de fibres végétales glanées dans la nature (osier, ronce, jonc, saule, clématite…). Avec Valentine, vous apprendrez à identifier les végétaux selon les saisons, à préparer les fibres, et à tresser votre propre petit panier grâce à la technique du tressage en aléatoire, inspirée des nids d’oiseaux.

Cet atelier s’inscrit dans la démarche d’autonomie locale, de transmission des savoirs manuels et de reconnexion à l’environnement, en lien avec les valeurs de la démocratie participative et de la résilience écologique.

Une belle occasion de créer ensemble, d’apprendre à faire soi-même et de tisser du lien… au sens propre comme au figuré ! 6 personnes max !

Le samedi 21 février 2026

de 10h00 à 12h00

gratuit

Réservation obligatoire à maison.asso.11@paris.fr

Public jeunes et adultes.

Date(s) : 2026-02-21T10:00:00+02:00_2026-02-21T12:00:00+02:00

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement 8 rue du Général Renault 75011 PARIS

+33155283590 maison.asso.11@paris.fr https://www.facebook.com/p/Maison-de-la-vie-associative-et-citoyenne-du-11e-100088124313827/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/p/Maison-de-la-vie-associative-et-citoyenne-du-11e-100088124313827/?locale=fr_FR



