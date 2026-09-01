Atelier vannerie sauvage Quai Lafayette Saint-Jean-de-Losne
dimanche 27 septembre 2026 · Quai Lafayette · Saint-Jean-de-Losne
Informations pratiques
Saint-Jean-de-Losne
Atelier vannerie sauvage
Quai Lafayette Office de tourisme Rives de Saône Saint-Jean-de-Losne Côte-d’Or
Tarif : 80 – 80 – EUR
Tarif de base – plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Atelier vannerie : créez votre kiosque à oiseaux !
Dimanche 27 septembre, de 10h à 17h, découvrez la technique du Zarzo avec Nathalie, la Zarzoteuse, et réalisez votre propre création en saule et osier. Tarif : 80 €, fournitures comprises. Places limitées, réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme : 03 80 37 15 75. .
Quai Lafayette Office de tourisme Rives de Saône Saint-Jean-de-Losne 21170 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 37 15 70 service.tourisme@rivesdesaone.fr
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English : Atelier vannerie sauvage
L’événement Atelier vannerie sauvage Saint-Jean-de-Losne a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Rives de Saône
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