Atelier vannerie sauvage Quai Lafayette Saint-Jean-de-Losne

Informations pratiques

Saint-Jean-de-Losne

Atelier vannerie sauvage

Quai Lafayette Office de tourisme Rives de Saône Saint-Jean-de-Losne Côte-d’Or

Tarif : 80 – 80 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Atelier vannerie : créez votre kiosque à oiseaux !

Dimanche 27 septembre, de 10h à 17h, découvrez la technique du Zarzo avec Nathalie, la Zarzoteuse, et réalisez votre propre création en saule et osier. Tarif : 80 €, fournitures comprises. Places limitées, réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme : 03 80 37 15 75. .

Quai Lafayette Office de tourisme Rives de Saône Saint-Jean-de-Losne 21170 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 37 15 70 service.tourisme@rivesdesaone.fr

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English : Atelier vannerie sauvage

L’événement Atelier vannerie sauvage Saint-Jean-de-Losne a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Rives de Saône