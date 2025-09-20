Atelier vannerie sauvage « tu te tresses, toi ? » Eglise Saint-Pierre Vaulandry

Atelier vannerie sauvage « tu te tresses, toi ? » Eglise Saint-Pierre Vaulandry samedi 20 septembre 2025.

Atelier vannerie sauvage « tu te tresses, toi ? » Samedi 20 septembre, 09h30 Eglise Saint-Pierre Maine-et-Loire

Sur inscriptions auprès de la mairie de Baugé en Anjou : 02 41 84 12 12

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

A côté des espèces végétales emblématiques des ENS existent des végétaux souvent méconnus du public qui sont présents abondamment selon les milieux et qui peuvent être utilisés en vannerie buissonnière (sauvage). Cette vannerie ancienne est remise au goût du jour depuis quelques décennies et nous relie aux gestes premiers de tressage et tissage de végétaux qui ont permis aux hommes de fabriquer des contenants, des cordages, des vêtements…depuis la nuit des temps.

Venez découvrir les végétaux tressables de notre environnement, utilisables en vannerie buissonnière et repartez avec plusieurs objets créés de vos mains.

famille – à partir de 6 ans

En partenariat avec les pieds anjoués

Prévoir chaussures de marche et vêtements adaptés à la météo ainsi qu’un sécateur ou des ciseaux

Départ à 9h30 à l’église de Vaulandry

Renseignements et inscriptions auprès de la mairie de Baugé en Anjou : 02 41 84 12 12 – www.https://baugeenanjou.fr

Eglise Saint-Pierre Vaulandry Vaulandry 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.https://baugeenanjou.fr »}] [{« link »: « http://www.https://baugeenanjou.fr »}]

A côté des espèces végétales emblématiques des ENS existent des végétaux souvent méconnus du public qui sont présents abondamment selon les milieux et qui peuvent être utilisés en vannerie (sauvage).…

@Ville de Baugé-en-Anjou