Atelier vannerie sauvage Vendenesse-lès-Charolles

Atelier vannerie sauvage

Maison d’hôtes Trip’n Touille, 859 Plainchassagne Vendenesse-lès-Charolles Saône-et-Loire

Ateliers de vannerie sauvage

Voilà 3 ans déjà que nous ouvrons grand les portes de notre Maison d’hôtes à notre voisine Danielle pour des ateliers de vannerie sauvage… et qu’est-ce qu’on aime ça ! ??????????

Danielle arrive à pas feutrés au petit matin, sa brouette verte débordant de lianes, tiges et ronces avec l’aspiration de transmettre sa curiosité des cueillettes sauvages et de la vannerie aléatoire.

Chaque participant arrive avec des cabas chargés de mousses et verdures glanées dans les jardins, sous les conseils de Danielle qui prend contacte avec vous en amont afin d’organiser votre cueillette. Tout le monde s’installe dans le jardin ou la véranda pour un café avant de choisir le projet à réaliser.

Nous prenons un malin plaisir à sentir la maison vibrer de vos échanges de recettes, troc de lianes, partage d’idées avec Danielle aux commandes dans sa bienveillance et sa douceur. Les casseroles mijotent en cuisine, cultivant l’ambiance en envoyant de petites effluves épicées et sucrées pour vous inviter aux pauses café et déjeuner où l’on vous retrouve pour partager cette émulsion enivrante.

Jamais nous n’aurions imaginé une telle créativité nichoirs joufflus, paniers torsadés, luminaires pleins de volutes… tout est possible dans ces stages !

Et surtout des liens humains tissés, tressés et noués aux couleurs des mousses fraîches, feuilles d’iris et pervenches bucoliques.

Journées de Stage 9h-17h30

– jeudi 9 avril

– lundi 20 avril

– vendredi 24 avril

– vendredi 8 mai

– jeudi 21 mai

– jeudi 4 juin

– lundi 8 juin

Tarif d’une journée de stage:

65€ la journée incluant le stage (40€), les pauses café et le repas du midi (25€)

Si ça vous titille, contactez nous .

Maison d’hôtes Trip’n Touille, 859 Plainchassagne Vendenesse-lès-Charolles 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 86 01 85 julie.plozner@gmail.com

