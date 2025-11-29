Atelier vannerie

9 Rue du Ruban Sillé-le-Guillaume Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Atelier vannerie samedi 29 novembre à 10h

L’osier de la cabane, dans la cour de la médiathèque, n’attend que vos doigts de fée !

Venez tresser, avec les conseils avisés de Margaux, osiéricultrice, et repartez avec de jolis objets faits maison.

À partir de 6 ans En famille. Gratuit.

Nombre de places limité, réservation par mail mediatheque@sille-le-guillaume.fr ou au 02 43 51 17 71 .

9 Rue du Ruban Sillé-le-Guillaume 72140 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 51 17 71 mediatheque@sille-le-guillaume.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier vannerie Sillé-le-Guillaume a été mis à jour le 2025-11-20 par OT Sillé-Le-Guillaume