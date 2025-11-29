Atelier vannerie Sillé-le-Guillaume
Atelier vannerie Sillé-le-Guillaume samedi 29 novembre 2025.
9 Rue du Ruban Sillé-le-Guillaume Sarthe
Atelier vannerie samedi 29 novembre à 10h
L’osier de la cabane, dans la cour de la médiathèque, n’attend que vos doigts de fée !
Venez tresser, avec les conseils avisés de Margaux, osiéricultrice, et repartez avec de jolis objets faits maison.
À partir de 6 ans En famille. Gratuit.
Nombre de places limité, réservation par mail mediatheque@sille-le-guillaume.fr ou au 02 43 51 17 71 .
9 Rue du Ruban Sillé-le-Guillaume 72140 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 51 17 71 mediatheque@sille-le-guillaume.fr
