Atelier vannerie Tontine pour les plantes grimpantes

Sainte-Pazanne Loire-Atlantique

Début : 2026-03-27 09:00:00

fin : 2026-03-27 12:00:00

2026-03-27 2026-04-25

Que diriez-vous d’apprendre à réaliser de jolies décorations en vannerie pour embellir votre intérieur et apporter une touche d’originalité à votre décor ! Rendez-vous à l’Atelier des Grissettes de Sainte-Pazanne pour un atelier original

Pour cet atelier, Christine CELTON, vannière et osiéricultrice, vous propose de découvrir la matière qui permet de réaliser des objets en vannerie; l’osier

Pendant cet atelier, vous pourrez confectionner une Tontine; structure pour les plantes grimpantes en osier pour donner une touche originale à votre intérieur ou votre jardin…

Côté pratique pour chaque atelier

les ateliers ont lieu à Sainte-Pazanne, l’adresse sera communiquée à l’inscription

le matériel et les matériaux sont fournis

une tenue confortable est souhaitée

réservation obligatoire, limité à 5 places

atelier pour les jeunes ados et adultes

pour toute question n’hésitez pas à contacter Christine par téléphone

Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 66 59 86 04 latelierdesgrisettes@gmail.com

English :

How about learning how to make beautiful basketry decorations to embellish your home and add a touch of originality to your décor! Join us at Atelier des Grissettes in Sainte-Pazanne for an original workshop

