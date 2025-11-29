Atelier vannerie vannerie vivante et architecture végétale Marcillat-en-Combraille
place Pierre Bitard Marcillat-en-Combraille Allier
Tarif : – –
Début : 2025-11-29 10:00:00
fin : 2025-11-29 17:00:00
2025-11-29
Atelier de création de vannerie vivante et d’architecture végétale.
place Pierre Bitard Marcillat-en-Combraille 03420 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 51 10 23
English :
Workshop to create living basketry and plant architecture.
German :
Workshop zur Herstellung von lebenden Korbwaren und Pflanzenarchitektur.
Italiano :
Laboratorio di creazione di cesti viventi e architetture vegetali.
Espanol :
Taller de creación de cestería viva y arquitectura vegetal.
