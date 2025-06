Atelier vannerie Villeparois 10 juillet 2025 15:00

Haute-Saône

Atelier vannerie Salle de convivialité Villeparois Haute-Saône

Début : 2025-07-10 15:00:00

fin : 2025-07-15 18:00:00

2025-07-10

2025-07-15

2025-08-19

2025-08-26

Participez à un atelier de vannerie créative animé par Ecosier Vannerie et réalisez votre propre objet de décoration en osier. Chaque séance propose une création originale, mêlant savoir-faire artisanal et imagination. Le jeudi 10 juillet, confectionnez une corbeille hochet ; le mardi 15 juillet, donnez vie à une fleur géante en osier ; le mardi 19 août, façonnez une mangeoire mandala ; et le mardi 26 août, laissez libre cours à votre créativité avec la réalisation d’une boule anarchique géante. Une occasion unique de découvrir les gestes de la vannerie tout en créant des pièces uniques. .

Salle de convivialité

Villeparois 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 76 07 82 service.tourisme@vesoul.fr

