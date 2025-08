Atelier vannerie Waldhambach

6 rue de la Promenade Waldhambach Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Stage panier rond ou ovale pour personne initiée

Réservation obligatoire via formulaire d’inscription disponible par demande

Je fournis les outils de vannerie pour ceux qui n’en ont pas. Venez juste éventuellement avec un couteau à cran d’arrêt et un sécateur.

Les repas de midi seront tirés du sac. Il n’y a pour l’instant pas de moyen pour chauffer les plats.

Je fournis café, croissant et tisane

Nous égayerons les repas de midi et les fins de journées par des dégustations de bières artisanales Blessing

Les journées commencent à 9h (accueil à partir de 8h45) et se terminent à 18h

Tarif: 180€ par personne pour les 2 jours

6 places disponibles .

6 rue de la Promenade Waldhambach 67430 Bas-Rhin Grand Est +33 6 77 60 72 61 contact@osierdesvosgesdunord.com

