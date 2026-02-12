Atelier vases antiques – COMPLET Musée Quai Zola Rennes Mercredi 18 février, 11h00 Ille-et-Vilaine

Découvrez et réalisez en argile un vase d’inspiration grecque.

Cette activité est gratuite, mais l’inscription préalable est obligatoire (15 enfants max. et 1 accompagnateur max. par enfant). Pour réserver, **cliquez sur le bouton « réserver ».**

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-18T11:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-18T12:00:00.000+01:00

Musée Quai Zola 20 Quai Emile Zola – 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



