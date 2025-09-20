Atelier Vases canopes MuséAl Alba-la-Romaine

Atelier Vases canopes MuséAl Alba-la-Romaine samedi 20 septembre 2025.

Atelier Vases canopes 20 et 21 septembre MuséAl Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:30:00

Les vases canopes étaient des récipients utilisés par les Égyptiens dans le processus d’embaumement. Réalisation d’un des 4 vases canopes connus en Égypte ancienne.

À partir de 7 ans. Places limitées, réservations conseillées.

RDV à l’accueil du musée.

MuséAl 99 Route de Viviers, 07400 Alba-la-Romaine, France Alba-la-Romaine 07400 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 0475524515 https://www.museal.ardeche.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0475524515 »}, {« type »: « email », « value »: « museal@ardeche.fr »}] MuséAl s’élève à proximité immédiate des vestiges de la capitale antique Alba Helviorum. Le musée conserve une statue tronquée dont la taille d’origine dépassait 2 mètres. Il conserve également quelques belles mosaïques et objets relatifs à l’artisanat gallo-romain.

