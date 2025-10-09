Atelier végétal japonais Kokedama Amboise
Atelier végétal japonais Kokedama Amboise jeudi 9 octobre 2025.
Atelier végétal japonais Kokedama
42 Rue Rabelais Amboise Indre-et-Loire
Tarif : 13 – 13 – EUR
Début : Jeudi 2025-10-09 14:30:00
fin : 2025-10-09 15:30:00
Venez participer à un atelier végétal japonais, un art appelé Kokedama, le jeudi 9 octobre 2025.
Venez participer à un atelier végétal japonais, un art appelé Kokedama, le jeudi 9 octobre 2025. Tout le matériel est fourni et vous pourrez repartir avec votre création.
Inscription par mail ou au café. 13 .
42 Rue Rabelais Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire cotcot@labellepoule.org
English :
Join us for a Japanese plant workshop, an art form known as Kokedama, on Thursday, October 9, 2025.
German :
Nehmen Sie am Donnerstag, den 9. Oktober 2025, an einem japanischen Pflanzenworkshop teil, einer Kunst, die Kokedama genannt wird.
Italiano :
Giovedì 9 ottobre 2025 partecipate a un laboratorio di piante giapponesi, un’arte chiamata Kokedama.
Espanol :
Ven a participar en un taller de plantas japonesas, un arte llamado Kokedama, el jueves 9 de octubre de 2025.
