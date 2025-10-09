Atelier végétal japonais Kokedama Amboise

Atelier végétal japonais Kokedama

Atelier végétal japonais Kokedama Amboise jeudi 9 octobre 2025.

Atelier végétal japonais Kokedama

42 Rue Rabelais Amboise Indre-et-Loire

Tarif : 13 – 13 – EUR
13
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2025-10-09 14:30:00
fin : 2025-10-09 15:30:00

Date(s) :
2025-10-09

Venez participer à un atelier végétal japonais, un art appelé Kokedama, le jeudi 9 octobre 2025.
Venez participer à un atelier végétal japonais, un art appelé Kokedama, le jeudi 9 octobre 2025. Tout le matériel est fourni et vous pourrez repartir avec votre création.

Inscription par mail ou au café. 13  .

42 Rue Rabelais Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire   cotcot@labellepoule.org

English :

Join us for a Japanese plant workshop, an art form known as Kokedama, on Thursday, October 9, 2025.

German :

Nehmen Sie am Donnerstag, den 9. Oktober 2025, an einem japanischen Pflanzenworkshop teil, einer Kunst, die Kokedama genannt wird.

Italiano :

Giovedì 9 ottobre 2025 partecipate a un laboratorio di piante giapponesi, un’arte chiamata Kokedama.

Espanol :

Ven a participar en un taller de plantas japonesas, un arte llamado Kokedama, el jueves 9 de octubre de 2025.

L’événement Atelier végétal japonais Kokedama Amboise a été mis à jour le 2025-10-01 par OFFICE AMBOISE