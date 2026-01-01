Atelier végétal Muscaris & cie Jardin d’Hiver Espace La Charité Allée Georges Sauvestre Lavault-Sainte-Anne

Espace La Charité Allée Georges Sauvestre Centre social Lavault-Sainte-Anne Allier

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17 10:00:00
fin : 2026-01-17

Date(s) :
2026-01-17

Venez nous rejoindre pour réaliser votre petit jardin de bulbes, en attendant le printemps.
  .

Espace La Charité Allée Georges Sauvestre Centre social Lavault-Sainte-Anne 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 28 56 69 17 

English :

Come and join us to create your own little bulb garden in anticipation of spring.

