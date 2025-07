Atelier végétal Muscaris et Cie Centre Social Saint-Martinien

Atelier végétal Muscaris et Cie Centre Social Saint-Martinien samedi 12 juillet 2025.

Atelier végétal Muscaris et Cie

Centre Social 5 rue de la Solidarité Saint-Martinien Allier

Début : Samedi 2025-07-12 10:00:00

2025-07-12

En plus des activités proposées dans le cadre d’Anim’été, Céline Muscaris vous invite à un atelier original de mise en valeur d’une plante, dans l’esprit japonais, réalisez votre propre KOKEDAMA !

Centre Social 5 rue de la Solidarité Saint-Martinien 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 28 56 69 17 celinemuscaris@orange.fr

English :

In addition to the activities offered as part of Anim?été, Céline Muscaris invites you to take part in an original workshop to enhance the value of a plant, in the Japanese spirit: make your own KOKEDAMA!

German :

Zusätzlich zu den Aktivitäten, die im Rahmen von Anim?été angeboten werden, lädt Céline Muscaris Sie zu einem originellen Workshop ein, in dem Sie eine Pflanze nach japanischem Vorbild zur Geltung bringen können. Erstellen Sie Ihr eigenes KOKEDAMA!

Italiano :

Oltre alle attività proposte nell’ambito di Anim?été, Céline Muscaris vi invita a partecipare a un originale laboratorio che mette in scena una pianta nello spirito giapponese: realizzate il vostro KOKEDAMA!

Espanol :

Además de las actividades propuestas en el marco de Animété, Céline Muscaris le invita a participar en un original taller para dar a conocer una planta de espíritu japonés: ¡haga su propia KOKEDAMA!

