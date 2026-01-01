Atelier végétal salle Henri Picoron Puyravault

Atelier végétal

salle Henri Picoron Place de la mairie Puyravault Vendée

Début : 2026-01-21 10:00:00

fin : 2026-01-21 12:00:00

2026-01-21

Atelier végétal

Parenthèse artistique à vivre avec vos enfants pour découvrir le végétal autrement et repartir avec une création qui vous ressemble.

Atelier parent-enfant à partir de 5 ans sur inscription .

salle Henri Picoron Place de la mairie Puyravault 85450 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 10 09 a.dutartre@sudvendeelittoral.fr

Plant workshop

