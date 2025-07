Atelier végétalisation Le Café Eco-solidaire Mimbaste

Atelier végétalisation Le Café Eco-solidaire Mimbaste dimanche 3 août 2025.

Atelier végétalisation

Le Café Eco-solidaire 1182 Route d’Orthez Mimbaste Landes

Début : 2025-08-03

fin : 2025-08-03

2025-08-03

Venez participer à cet atelier de végétalisation en fabricant des jardinières à partir de baignoires afin de créer un espace unique, frais et convivial.

N’oubliez pas de vous inscrire au concours de pétanque au 06 50 62 28 15

Le Café Eco-solidaire 1182 Route d’Orthez Mimbaste 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 62 28 15 grainesdepartage40@gmail.com

English :

Take part in this planting workshop, making planters from bathtubs to create a unique, fresh and convivial space.

Don’t forget to sign up for the pétanque competition: 06 50 62 28 15

German : Atelier végétalisation

Nehmen Sie an diesem Begrünungsworkshop teil, indem Sie Blumenkästen aus Badewannen herstellen, um einen einzigartigen, frischen und geselligen Raum zu schaffen.

Vergessen Sie nicht, sich für den Petanque-Wettbewerb anzumelden: 06 50 62 28 15

Italiano :

Partecipate a questo laboratorio di piantumazione realizzando fioriere con le vasche da bagno per creare uno spazio unico, fresco e accogliente.

Non dimenticate di iscrivervi alla gara di pétanque: 06 50 62 28 15

Espanol : Atelier végétalisation

Ven y participa en este taller de plantación fabricando macetas a partir de bañeras para crear un espacio único, fresco y acogedor.

No olvides apuntarte al concurso de petanca: 06 50 62 28 15

