Atelier : végétaliser la bibliothèque ! Bibliothèque Drouot Paris
Atelier : végétaliser la bibliothèque ! Bibliothèque Drouot Paris jeudi 9 avril 2026.
Venez plonger les mains dans la terre et repartez avec des astuces et des conseils. Vous ne pourrez plus dire que vous n’avez pas la main verte.
Pour agrémenter ce moment convivial et de partage, les bibliothécaires vous liront des poèmes sur la nature.
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Aidez nous à végétaliser la bibliothèque, en partenariat avec l’association Sème sème.
Le jeudi 09 avril 2026
de 11h00 à 12h00
gratuit Public adultes. A partir de 15 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-09T14:00:00+02:00
fin : 2026-04-09T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-09T11:00:00+02:00_2026-04-09T12:00:00+02:00
Bibliothèque Drouot 11 rue Drouot 75009 Paris
+33142469778 bibliotheque.drouot@paris.fr
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