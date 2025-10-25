Atelier Veilleuse en KIRIGAMI Maison des Métiers d’Art Douains

Atelier Veilleuse en KIRIGAMI Maison des Métiers d’Art Douains samedi 25 octobre 2025.

Atelier Veilleuse en KIRIGAMI

Maison des Métiers d’Art 1 Avenue du 13ème Dragon Douains Eure

Début : 2025-10-25 14:00:00

fin : 2025-10-25 16:00:00

2025-10-25

Créatrice d’Ô PIED DE MON ARBRE, Agnès Quemper puise son inspiration dans le terreau fertile du monde de l’enfance une enfance passée entre la Bretagne et la région parisienne.

La Bretagne, ce sont ses racines auprès d’un grand-père raconteur d’histoires.

Ces histoires nourissent son imaginaire et la transportent dans un monde féérique.

Elle débute l’apprentissage du dessin dès son plus jeune âge, ce qui la conduira plus tard à exercer le métier de graphiste avec comme bagage des études de Lettres et d’Histoire de l’Art à l’école du Louvre.

Avec un petit détour par la photographie et le paysagisme…Et ces détours, loin d’être anecdotiques, ont façonné l’artiste qu’elle est devenue.

Il y a 6 ans, elle ressent le besoin de s’exprimer à travers la création en volume, de ressentir la matière.

Elle choisit de créer des objets en papier et particulièrement des arbres. Pour créer ses objets en papier, elle mélange 2 techniques le papier maché et l’art du papier découpé, le Kirigami.

Son originalité réside dans l’utilisation de papiers imprimés avec des textes romans, contes, bandes dessinées, partitions de musique, etc.

Dans cet atelier vous allez apprendre à fabriquer une jolie veilleuse en bois à poser, propice à la rêverie avec sa douce lueur apaisante.

-Tout d’abord nous installerons le système lumineux composé de 40 led dans le fond de la boîte en bois. La guirlande sera collée à l’aide de double face.

-Puis vous choisirez le motif de votre veilleuse parmi 5 propositions (Alice aux pays des merveilles, enfants au jardin, biche et faon, garçon sur une balançoire, fille sur une balançoire). Vous découperez ce motif à l’aide d’un scalpel.

-Vous choisirez ensuite un texte qui viendra au fond de la veilleuse parmi une sélection de textes issus de contes ou chansons que j’aurai imprimé sur du papier calque.

– Pour finir, nous assemblerons ensemble tous les éléments à l’aide de colle repositionnable et de colle scotch.

Il ne restera plus qu’à appuyer sur l’interrupteur pour apprécier toute la magie de la lumière et du papier !

Public À partir de 12 ans .

Maison des Métiers d’Art 1 Avenue du 13ème Dragon Douains 27120 Eure Normandie +33 2 77 42 03 10

English : Atelier Veilleuse en KIRIGAMI

