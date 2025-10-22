Atelier vélo adulte École Pergaud Morteau
Atelier vélo adulte École Pergaud Morteau mercredi 22 octobre 2025.
Atelier vélo adulte
École Pergaud 18 Rue Louis Pergaud Morteau Doubs
Début : 2025-10-22 14:00:00
fin : 2025-10-22 16:00:00
2025-10-22
Réservé aux habitants de la Communauté de Communes du Val de Morteau
Vous manquez de confiance à vélo ? Alors les ateliers vélo-école adultes sont fait pour vous ! Le vélo, ça ne s’oublie peut-être pas totalement, mais revoir les bases, c’est essentiel pour se sentir à l’aise et remonter en selle. Inscrivez vous gratuitement dès maintenant à l’atelier du mercredi 22 octobre (de 10h à 12h, puis 14h à 16h).
Encadré par un moniteur de l’Ecole de VTT du Val de Morteau, vous pourrez progresser à votre rythme.
Ambiance conviviale et bienveillante garantie ! .
École Pergaud 18 Rue Louis Pergaud Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 40 30 43 20 transition.ecologique@valdemorteau.fr
