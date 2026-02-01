Atelier vélo avec Cristophe Khun (Teravelo) Les Ateliers de la Bruyère Langeac
Atelier vélo avec Cristophe Khun (Teravelo) Les Ateliers de la Bruyère Langeac vendredi 20 février 2026.
Atelier vélo avec Cristophe Khun (Teravelo)
Les Ateliers de la Bruyère 6 rue de la Loubateyre Langeac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-20 14:30:00
fin : 2026-02-20 16:30:00
Date(s) :
2026-02-20
Atelier vélo avec Cristophe Khun de Teravelo aux Ateliers de la Bruyère pour une intervention de coordination pour l’organisation de l’atelier. Places limitées sur adhésion. Inscription obligatoire.
.
Les Ateliers de la Bruyère 6 rue de la Loubateyre Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 26 77 recyclerie.labruyere@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Bicycle workshop with Cristophe Khun from Teravelo at Ateliers de la Bruyère for a coordination intervention to organize the workshop. Limited places on membership. Registration required.
L’événement Atelier vélo avec Cristophe Khun (Teravelo) Langeac a été mis à jour le 2026-02-04 par Communauté de communes des rives Haut-Allier