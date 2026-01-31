Atelier Vélo + balade guidée à vélo Vieilles-Maisons-sur-Joudry
Atelier Vélo + balade guidée à vélo Vieilles-Maisons-sur-Joudry mercredi 15 avril 2026.
Atelier Vélo + balade guidée à vélo
Vieilles-Maisons-sur-Joudry Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 14:00:00
fin : 2026-04-22 17:00:00
Date(s) :
2026-04-15 2026-04-22
Atelier Vélo + balade guidée à vélo
Atelier Vélo de 10h30 à 12h. Jean-François vous apprend à devenir autonome pour régler et réparer votre vélo. De 14h à 17h Jean-François vous accompagne en balade à la découverte des abords du canal. Prêt de vélo adultes/enfants possible. gratuit sur inscription. .
Vieilles-Maisons-sur-Joudry 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 88 58 04
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Bike workshop + guided bike ride
L’événement Atelier Vélo + balade guidée à vélo Vieilles-Maisons-sur-Joudry a été mis à jour le 2026-03-23 par OT GATINAIS SUD
À voir aussi à Vieilles-maisons-sur-joudry (Loiret)
- Bijoux en micro-macramé Vieilles-Maisons-sur-Joudry 28 mars 2026
- Atelier écriture et scène ouverte Vieilles-Maisons-sur-Joudry 11 avril 2026
- Atelier d’écriture et scène ouverte Vieilles-Maisons-sur-Joudry 11 avril 2026
- Atelier créative plateau en jesmonite Vieilles-Maisons-sur-Joudry 18 avril 2026
- Triathlon de l’Étang des Bois, Étang des bois, Vieilles-Maisons-sur-Joudry 17 mai 2026