Atelier Vélo + balade guidée à vélo

Vieilles-Maisons-sur-Joudry Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 14:00:00

fin : 2026-04-22 17:00:00

Date(s) :

2026-04-15 2026-04-22

Atelier Vélo + balade guidée à vélo

Atelier Vélo de 10h30 à 12h. Jean-François vous apprend à devenir autonome pour régler et réparer votre vélo. De 14h à 17h Jean-François vous accompagne en balade à la découverte des abords du canal. Prêt de vélo adultes/enfants possible. gratuit sur inscription. .

Vieilles-Maisons-sur-Joudry 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 88 58 04

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English :

Bike workshop + guided bike ride

L’événement Atelier Vélo + balade guidée à vélo Vieilles-Maisons-sur-Joudry a été mis à jour le 2026-03-23 par OT GATINAIS SUD