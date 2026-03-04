Atelier vélo : diagnostic et petite réparation et sensibilisation à la pratique du vélo, Marnes-la-Coquette – 3 place de la Mairie, Marnes-la-Coquette

Atelier vélo : diagnostic et petite réparation et sensibilisation à la pratique du vélo Samedi 28 mars, 14h00 Marnes-la-Coquette – 3 place de la Mairie Hauts-de-Seine

Atelier gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-28T14:00:00+01:00 – 2026-03-28T18:00:00+01:00

Fin : 2026-03-28T14:00:00+01:00 – 2026-03-28T18:00:00+01:00

Grand Paris Seine Ouest organise un atelier vélo qui se tiendra à Marnes-la-Coquette, le samedi 28 mars après-midi sur la place de la Mairie.

Cet atelier sera composé de plusieurs animations dont :

Une animation de diagnostic technique où les mécaniciens effectueront une révision de sécurité des vélos, qu’ils soient traditionnels ou électriques, et pourront procéder à de petites réparations en cas de besoin (changement de chambre à air, de plaquettes de frein…). Si jamais le vélo nécessite une réparation plus lourde, l’usager pourra se faire orienter vers un réparateur vélo professionnel du territoire.

Une animation de sensibilisation avec des activités ludiques qui permettront de partager et échanger autour des bonnes pratiques pour circuler à vélo en toute sécurité en ville : positionnement à adopter sur la voirie, réflexes pour tourner à des carrefours, prise en compte de la cohabitation avec les autres usagers…Cette animation est également l’occasion de comprendre et lever les freins à la pratique du vélo.

Marnes-la-Coquette – 3 place de la Mairie 3 place de la mairie, Marnes-la-Coquette Marnes-la-Coquette 92430 Hauts-de-Seine Île-de-France

Venez faire diagnostiquer votre vélo ou encore vous sensibiliser aux bons gestes à adopter à vélo. vélo atelier

