ATELIER VÉLO ELECTRIQUE – Pont de Montvert Sud Mont Lozère, 13 mai 2025 07:00, Pont de Montvert Sud Mont Lozère.

Lozère

Début : 2025-05-13

fin : 2025-05-13

2025-05-13

PETR sud Lozère organise un atelier autour de l’usage du vélo à assistance électrique.

Au programme Le choisir, l’entretenir, s’en servir et conseils de sécurité routière !

Vous recevrez informations, conseils et outils ou devenir un ace de la pratique.

Cet atelier est ouvert à tous et gratuit EUR.

Maison France Service Pont de Montvert

Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 9 78 80 70 08

English :

PETR Sud Lozère is organizing a workshop on the use of electrically-assisted bicycles.

You’ll receive information, advice and tools, or become an ace of the practice.

German :

PETR sud Lozère organisiert einen Workshop rund um die Nutzung von Fahrrädern mit Elektrounterstützung.

Sie erhalten Informationen, Ratschläge und Werkzeuge oder werden zu einem ace der Praxis.

Italiano :

Il PETR Sud Lozère organizza un workshop sull’uso delle biciclette a pedalata assistita.

Verranno fornite informazioni, consigli e strumenti per iniziare.

Espanol :

PETR Sud Lozère organiza un taller sobre el uso de bicicletas con asistencia eléctrica.

Recibirás información, consejos y herramientas para iniciarte.

