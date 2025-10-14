Atelier vélo gratuit MJC maison de suède Rennes

Atelier vélo gratuit MJC maison de suède Rennes Mardi 14 octobre, 15h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

La Petite Rennes revient le mardi 14 Octobre de 15h à 18h au square de Copenhague pour vous aider à réparer vos vélos gratuitement !

Venez avec vos vélos, on s’occupe du reste

Gratuit – ouvert à toutes et tous

Début : 2025-10-14T15:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-14T18:00:00.000+02:00

0299516170 mjcmaisondesuede@gmail.com

MJC maison de suède 5 rue de suède 35200 rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine