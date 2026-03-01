Atelier vélo participatif et solidaire Argol
Atelier vélo participatif et solidaire Argol dimanche 29 mars 2026.
Atelier vélo participatif et solidaire
Argol Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 14:00:00
fin : 2026-03-29 18:00:00
Date(s) :
2026-03-29
Depuis cette année, l’atelier vélo associatif Marc’h-houarn est ouvert le dernier dimanche après-midi du mois à Goarem An Abat.
Les permanences sont animées par des bénévoles qui peuvent t’aider à entretenir ou réparer ta bicyclette. Si tu n’as pas de biclou, l’asso en a en stock qui ne demandent qu’à être remis en état ! .
Argol 29560 Finistère Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier vélo participatif et solidaire
L’événement Atelier vélo participatif et solidaire Argol a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
À voir aussi à Argol (Finistère)
- Marché d’Argol Argol 2 avril 2026
- Marché d’Argol Argol 9 avril 2026
- La fête du pain Musée vivant des vieux métiers Argol 12 avril 2026
- Marché d’Argol Argol 16 avril 2026
- Marché d’Argol Argol 23 avril 2026