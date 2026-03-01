Atelier vélo participatif et solidaire

Argol Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 14:00:00

fin : 2026-03-29 18:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Depuis cette année, l’atelier vélo associatif Marc’h-houarn est ouvert le dernier dimanche après-midi du mois à Goarem An Abat.

Les permanences sont animées par des bénévoles qui peuvent t’aider à entretenir ou réparer ta bicyclette. Si tu n’as pas de biclou, l’asso en a en stock qui ne demandent qu’à être remis en état ! .

Argol 29560 Finistère Bretagne

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English : Atelier vélo participatif et solidaire

L’événement Atelier vélo participatif et solidaire Argol a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime