Atelier vélonomie -Apprenez à entretenir votre vélo ! Saint-Jean-d’Angély

Atelier vélonomie -Apprenez à entretenir votre vélo !

Parking Archiprêtre Paillet Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Début : Samedi 2025-07-19 09:30:00

fin : 2025-07-19 12:30:00

2025-07-19 2025-08-13

C’est quoi la vélonomie ? des ateliers participatifs pour apprendre à entretenir, réparer ou améliorer votre vélo grâce à des conseils de la mécanique vélos et un outillage de qualité mis à leur disposition.

Parking Archiprêtre Paillet Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 07 34 98

English :

́ Learn how to maintain your bike!

German :

Was ist Velonomie? Mitmach-Workshops, in denen die Teilnehmer lernen, ihr Fahrrad zu warten, zu reparieren oder zu verbessern, indem sie Tipps von Fahrradmechanikern und hochwertiges Werkzeug erhalten, das ihnen zur Verfügung gestellt wird.

Italiano :

Workshop partecipativi per imparare a mantenere, riparare o migliorare la propria bicicletta grazie ai consigli dei meccanici e agli strumenti di qualità messi a disposizione.

Espanol :

¿Qué es la vélonomie? Talleres participativos para aprender a mantener, reparar o mejorar tu bicicleta gracias a los consejos de los mecánicos de bicicletas y a las herramientas de calidad que ponen a su disposición.

