Atelier vélonomie -Apprenez à entretenir votre vélo ! VDS mobilité Saint-Jean-d’Angély
Atelier vélonomie -Apprenez à entretenir votre vélo ! VDS mobilité Saint-Jean-d’Angély samedi 15 novembre 2025.
Atelier vélonomie -Apprenez à entretenir votre vélo !
VDS mobilité 60 avenue Aristide Briand Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Début : 2025-11-15 09:30:00
fin : 2025-11-15 12:30:00
2025-11-15 2025-12-11
C’est quoi la vélonomie ? des ateliers participatifs pour apprendre à entretenir, réparer ou améliorer votre vélo grâce à des conseils de la mécanique vélos et un outillage de qualité mis à leur disposition.
VDS mobilité 60 avenue Aristide Briand Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 07 34 98 contact@vdsmobilite.fr
English :
́ Learn how to maintain your bike!
German :
Was ist Velonomie? Mitmach-Workshops, in denen die Teilnehmer lernen, ihr Fahrrad zu warten, zu reparieren oder zu verbessern, indem sie Tipps von Fahrradmechanikern und hochwertiges Werkzeug erhalten, das ihnen zur Verfügung gestellt wird.
Italiano :
Workshop partecipativi per imparare a mantenere, riparare o migliorare la propria bicicletta grazie ai consigli dei meccanici e agli strumenti di qualità messi a disposizione.
Espanol :
¿Qué es la vélonomie? Talleres participativos para aprender a mantener, reparar o mejorar tu bicicleta gracias a los consejos de los mecánicos de bicicletas y a las herramientas de calidad que ponen a su disposición.
