Atelier Veloutés Réconfortants La Grande École Le Havre

Atelier Veloutés Réconfortants La Grande École Le Havre jeudi 16 octobre 2025.

Atelier Veloutés Réconfortants

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-16 18:00:00

fin : 2025-10-16

Date(s) :

2025-10-16

Cet automne, réinventez le velouté !

Chaud, onctueux, parfumé… Apprenez à transformer les légumes de saison en créations étonnantes et savoureuses.

Un moment convivial et gourmand à partager… Cuillère après cuillère !

Les petits plus

– Un verre de cidre ou de jus de pomme offert durant l’atelier

– Chaque participant repart avec les recettes qu’il a réalisées

Dans une démarche éco-responsable, pense à apporter un sac et/ou ton récipient pour emmener tes créations.

Durée 2h

Réservation obligatoire .

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08 contact@la-grande-ecole.com

English : Atelier Veloutés Réconfortants

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier Veloutés Réconfortants Le Havre a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie