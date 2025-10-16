Atelier Veloutés Réconfortants La Grande École Le Havre
Atelier Veloutés Réconfortants
La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime
Début : 2025-10-16 18:00:00
fin : 2025-10-16
2025-10-16
Cet automne, réinventez le velouté !
Chaud, onctueux, parfumé… Apprenez à transformer les légumes de saison en créations étonnantes et savoureuses.
Un moment convivial et gourmand à partager… Cuillère après cuillère !
Les petits plus
– Un verre de cidre ou de jus de pomme offert durant l’atelier
– Chaque participant repart avec les recettes qu’il a réalisées
Dans une démarche éco-responsable, pense à apporter un sac et/ou ton récipient pour emmener tes créations.
Durée 2h
Réservation obligatoire .
La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08 contact@la-grande-ecole.com
