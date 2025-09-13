Atelier vendanges au domaine « La Cave de Dauvers » Ruillé-sur-Loir Loir en Vallée

Tarif : 40 – 40 – EUR

Début : 2025-09-13 09:00:00

fin : 2025-09-13 12:00:00

2025-09-13

Participez aux vendanges avec un vigneron !

Au programme, accueil café, explications sur les enjeux de cette récolte, vendanges, puis retour au chai pour suivre les différentes opérations.

RDV à 9h au domaine.

Minimum 6 pers. /Maximum 12 pers.

Coût 40 € par personne.

Le prix comprend le café d’accueil, le pique-nique, les dégustations, l’animation par le vigneron ou un œnologue, le verre de dégustation.

Durée 3h .

Ruillé-sur-Loir Dauvers Loir en Vallée 72340 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 38 16 83 info@vallee-du-loir.com

English :

Take part in the grape harvest with a winemaker!

German :

Nehmen Sie an der Weinlese mit einem Winzer teil!

Italiano :

Partecipate alla vendemmia con un viticoltore!

Espanol :

¡Participe en la vendimia con un enólogo!

