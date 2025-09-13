Atelier vendanges au domaine « La Cave de Dauvers » Ruillé-sur-Loir Loir en Vallée
Atelier vendanges au domaine « La Cave de Dauvers » Ruillé-sur-Loir Loir en Vallée samedi 13 septembre 2025.
Atelier vendanges au domaine « La Cave de Dauvers »
Ruillé-sur-Loir Dauvers Loir en Vallée Sarthe
Tarif : 40 – 40 – EUR
Début : 2025-09-13 09:00:00
fin : 2025-09-13 12:00:00
2025-09-13
Participez aux vendanges avec un vigneron !
Au programme, accueil café, explications sur les enjeux de cette récolte, vendanges, puis retour au chai pour suivre les différentes opérations.
RDV à 9h au domaine.
Minimum 6 pers. /Maximum 12 pers.
Coût 40 € par personne.
Le prix comprend le café d’accueil, le pique-nique, les dégustations, l’animation par le vigneron ou un œnologue, le verre de dégustation.
Durée 3h .
Ruillé-sur-Loir Dauvers Loir en Vallée 72340 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 38 16 83 info@vallee-du-loir.com
English :
Take part in the grape harvest with a winemaker!
German :
Nehmen Sie an der Weinlese mit einem Winzer teil!
Italiano :
Partecipate alla vendemmia con un viticoltore!
Espanol :
¡Participe en la vendimia con un enólogo!
