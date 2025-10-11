Atelier Vendanges tardives Domaine des Princes Mortagne-sur-Gironde

Atelier Vendanges tardives

Domaine des Princes 2 Le Rigaleau Mortagne-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Début : 2025-10-11 09:00:00

fin : 2025-10-11 14:30:00

2025-10-11

On vous invite à vivre une demi-journée immersive au cœur des vendanges tardives au Domaine des Princes, à Mortagne-sur-Gironde.

Domaine des Princes 2 Le Rigaleau Mortagne-sur-Gironde 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 contact@royanatlantique.fr

English :

We invite you to experience an immersive half-day at the heart of the late harvest at Domaine des Princes, Mortagne-sur-Gironde.

German :

Wir laden Sie ein, einen halben Tag lang in die Welt der Spätlese auf der Domaine des Princes in Mortagne-sur-Gironde einzutauchen.

Italiano :

Vi invitiamo a trascorrere una mezza giornata coinvolgente nel cuore della vendemmia tardiva al Domaine des Princes, a Mortagne-sur-Gironde.

Espanol :

Le invitamos a pasar medio día en el corazón de la vendimia tardía en el Domaine des Princes, en Mortagne-sur-Gironde.

