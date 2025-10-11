Atelier Vendanges tardives Domaine des Princes Mortagne-sur-Gironde
Atelier Vendanges tardives Domaine des Princes Mortagne-sur-Gironde samedi 11 octobre 2025.
Atelier Vendanges tardives
Domaine des Princes 2 Le Rigaleau Mortagne-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11 09:00:00
fin : 2025-10-11 14:30:00
Date(s) :
2025-10-11
On vous invite à vivre une demi-journée immersive au cœur des vendanges tardives au Domaine des Princes, à Mortagne-sur-Gironde.
Domaine des Princes 2 Le Rigaleau Mortagne-sur-Gironde 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 contact@royanatlantique.fr
English :
We invite you to experience an immersive half-day at the heart of the late harvest at Domaine des Princes, Mortagne-sur-Gironde.
German :
Wir laden Sie ein, einen halben Tag lang in die Welt der Spätlese auf der Domaine des Princes in Mortagne-sur-Gironde einzutauchen.
Italiano :
Vi invitiamo a trascorrere una mezza giornata coinvolgente nel cuore della vendemmia tardiva al Domaine des Princes, a Mortagne-sur-Gironde.
Espanol :
Le invitamos a pasar medio día en el corazón de la vendimia tardía en el Domaine des Princes, en Mortagne-sur-Gironde.
L’événement Atelier Vendanges tardives Mortagne-sur-Gironde a été mis à jour le 2025-09-17 par Royan Atlantique