Atelier vendangeurs d’un jour Château Paradis Le Puy-Sainte-Réparade

Atelier vendangeurs d’un jour

Samedi 27 septembre 2025 de 9h30 à 16h. Château Paradis 2900 Chemin de Pommier Le Puy-Sainte-Réparade Bouches-du-Rhône

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Début : 2025-09-27 09:30:00

fin : 2025-09-27 16:00:00

2025-09-27

Vivez l’expérience des vendanges le temps d’une journée !

Rejoignez-nous pour une matinée participative, suivie d’un méchoui convivial au cœur du domaine. Une journée où tradition et convivialité se rencontrent pour célébrer la passion du vin !



Au programme

9h30 Accueil café

De 10h à 11h Atelier vendanges manuelles encadré par notre équipe vigne.

11h00 Visite guidée de la cave et découverte du parcours du raisin, suivie d’une dégustation des premiers jus fraîchement pressés !

12h00 Apéritif et dégustation de nos vins, suivi d’un grand déjeuner des vendangeurs méchoui convivial partagé avec les équipes.

Après-midi libre

Promenade sur notre sentier vigneron

Détente au domaine et découverte de nos installations

De 9h30 à 16h

50 € par adulte / 30 € pour les enfants de moins de 12 ans (ce prix inclus l’accueil café, l’atelier vendanges, la visite et la dégustation de vin ainsi que le repas pour une personne)

️ Places limitées à 50 participants adultes .

Château Paradis 2900 Chemin de Pommier Le Puy-Sainte-Réparade 13610 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 54 09 43 communication@chateauparadis.com

English :

Experience the harvest for a day!

German :

Erleben Sie einen Tag lang die Weinlese!

Italiano :

Vivete la vendemmia per un giorno!

Espanol :

Viva la vendimia por un día

