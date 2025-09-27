Atelier vendangeurs d’un jour Château Paradis Le Puy-Sainte-Réparade
Atelier vendangeurs d’un jour Château Paradis Le Puy-Sainte-Réparade samedi 27 septembre 2025.
Atelier vendangeurs d’un jour
Samedi 27 septembre 2025 de 9h30 à 16h. Château Paradis 2900 Chemin de Pommier Le Puy-Sainte-Réparade Bouches-du-Rhône
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Début : 2025-09-27 09:30:00
fin : 2025-09-27 16:00:00
2025-09-27
Vivez l’expérience des vendanges le temps d’une journée !
Samedi 27 septembre, vivez l’expérience des vendanges le temps d’une journée !
Rejoignez-nous pour une matinée participative, suivie d’un méchoui convivial au cœur du domaine. Une journée où tradition et convivialité se rencontrent pour célébrer la passion du vin !
Au programme
9h30 Accueil café
De 10h à 11h Atelier vendanges manuelles encadré par notre équipe vigne.
11h00 Visite guidée de la cave et découverte du parcours du raisin, suivie d’une dégustation des premiers jus fraîchement pressés !
12h00 Apéritif et dégustation de nos vins, suivi d’un grand déjeuner des vendangeurs méchoui convivial partagé avec les équipes.
Après-midi libre
Promenade sur notre sentier vigneron
Détente au domaine et découverte de nos installations
De 9h30 à 16h
50 € par adulte / 30 € pour les enfants de moins de 12 ans (ce prix inclus l’accueil café, l’atelier vendanges, la visite et la dégustation de vin ainsi que le repas pour une personne)
️ Places limitées à 50 participants adultes .
Château Paradis 2900 Chemin de Pommier Le Puy-Sainte-Réparade 13610 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 54 09 43 communication@chateauparadis.com
English :
Experience the harvest for a day!
German :
Erleben Sie einen Tag lang die Weinlese!
Italiano :
Vivete la vendemmia per un giorno!
Espanol :
Viva la vendimia por un día
L’événement Atelier vendangeurs d’un jour Le Puy-Sainte-Réparade a été mis à jour le 2025-09-01 par Provence Tourisme