Atelier Venez créer vos lutins de Noël Instant Présent Salon-de-Provence

Atelier Venez créer vos lutins de Noël

Samedi 6 décembre 2025 de 10h à 12h. Instant Présent 19 Boulevard Jean Jaurès Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06 12:00:00

Date(s) :

2025-12-06

La Boutique Instant Présent vous propose de réaliser des lutins de Noël !

Durée 2h

Combien 20€

Réservation Uniquement à la boutique Instant Présent .

Instant Présent 19 Boulevard Jean Jaurès Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 72 65 74 97 instantpresent2018@gmail.com

English :

The Instant Present Boutique invites you to make Christmas elves!

German :

Die Boutique Instant Présent bietet Ihnen die Möglichkeit, Weihnachtswichtel zu basteln!

Italiano :

La Instant Present Boutique vi invita a creare i vostri elfi di Natale!

Espanol :

La Boutique del Regalo Instantáneo te invita a crear tus propios duendes navideños

L’événement Atelier Venez créer vos lutins de Noël Salon-de-Provence a été mis à jour le 2025-11-10 par Office de Tourisme de Salon de Provence