Atelier Venez créer vos lutins de Noël Instant Présent Salon-de-Provence

Samedi 6 décembre 2025 de 10h à 12h. Instant Présent 19 Boulevard Jean Jaurès Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
La Boutique Instant Présent vous propose de réaliser des lutins de Noël !
Durée 2h
Combien 20€
Réservation Uniquement à la boutique Instant Présent .
Instant Présent 19 Boulevard Jean Jaurès Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 72 65 74 97 instantpresent2018@gmail.com
English :
The Instant Present Boutique invites you to make Christmas elves!
German :
Die Boutique Instant Présent bietet Ihnen die Möglichkeit, Weihnachtswichtel zu basteln!
Italiano :
La Instant Present Boutique vi invita a creare i vostri elfi di Natale!
Espanol :
La Boutique del Regalo Instantáneo te invita a crear tus propios duendes navideños
