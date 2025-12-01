Atelier Venez créer vos sapins de Noël Instant Présent Salon-de-Provence

Atelier Venez créer vos sapins de Noël

Samedi 13 décembre 2025 de 10h à 12h. Instant Présent 19 Boulevard Jean Jaurès Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-13 12:00:00

2025-12-13

La Boutique Instant Présent vous propose de réaliser vos sapins de Noël !

Durée 2h

Combien 20€

À partir de 8 ans

Réservation Uniquement à la boutique Instant Présent .

Instant Présent 19 Boulevard Jean Jaurès Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 72 65 74 97 instantpresent2018@gmail.com

English :

La Boutique Instant Présent invites you to make your own Christmas trees!

German :

Die Boutique Instant Présent bietet Ihnen an, Ihre Weihnachtsbäume zu basteln!

Italiano :

Il negozio Instant Présent vi offre la possibilità di creare i vostri alberi di Natale!

Espanol :

La tienda Instant Présent le ofrece la posibilidad de fabricar sus propios árboles de Navidad

L’événement Atelier Venez créer vos sapins de Noël Salon-de-Provence a été mis à jour le 2025-11-24 par Office de Tourisme de Salon de Provence