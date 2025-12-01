Atelier Venez créer vos sapins de Noël Instant Présent Salon-de-Provence
La Boutique Instant Présent vous propose de réaliser vos sapins de Noël !
Durée 2h
Combien 20€
À partir de 8 ans
Réservation Uniquement à la boutique Instant Présent .
Instant Présent 19 Boulevard Jean Jaurès Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 72 65 74 97 instantpresent2018@gmail.com
English :
La Boutique Instant Présent invites you to make your own Christmas trees!
German :
Die Boutique Instant Présent bietet Ihnen an, Ihre Weihnachtsbäume zu basteln!
Italiano :
Il negozio Instant Présent vi offre la possibilità di creare i vostri alberi di Natale!
Espanol :
La tienda Instant Présent le ofrece la posibilidad de fabricar sus propios árboles de Navidad
