Atelier – Vérifier, entretenir et réparer son vélo ! Local de l’association Vive Le Vélo La Rochelle

jeudi 15 octobre 2026 · Local de l'association Vive Le Vélo · La Rochelle

Informations pratiques

La Rochelle

Atelier – Vérifier, entretenir et réparer son vélo !

Local de l’association Vive Le Vélo 1 avenue de Colmar La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-15 00:00:00

fin : 2026-10-15 17:00:00

Date(s) :

2026-10-15 2026-10-16 2026-10-17

Venez découvrir l’atelier d’auto-réparation de l’association Vive Le Vélo !

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Local de l’association Vive Le Vélo 1 avenue de Colmar La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 48 98 05 contact@vivelevelo17.fr

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English :

Come check out the bike repair workshop run by the Vive Le Vélo! association!

L’événement Atelier – Vérifier, entretenir et réparer son vélo ! La Rochelle a été mis à jour le 2026-09-09 par Communauté d’Agglomération de La Rochelle