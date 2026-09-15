Atelier – Vérifier, entretenir et réparer son vélo ! Local de l’association Vive Le Vélo La Rochelle
jeudi 15 octobre 2026 · Local de l'association Vive Le Vélo · La Rochelle
Informations pratiques
La Rochelle
Atelier – Vérifier, entretenir et réparer son vélo !
Local de l’association Vive Le Vélo 1 avenue de Colmar La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-15 00:00:00
fin : 2026-10-15 17:00:00
Date(s) :
2026-10-15 2026-10-16 2026-10-17
Venez découvrir l’atelier d’auto-réparation de l’association Vive Le Vélo !
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Local de l’association Vive Le Vélo 1 avenue de Colmar La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 48 98 05 contact@vivelevelo17.fr
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English :
Come check out the bike repair workshop run by the Vive Le Vélo! association!
L’événement Atelier – Vérifier, entretenir et réparer son vélo ! La Rochelle a été mis à jour le 2026-09-09 par Communauté d’Agglomération de La Rochelle
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