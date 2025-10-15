Atelier verre : « Baptême du feu » Fondation d’entreprise Martell Cognac

Atelier verre : « Baptême du feu » 15 et 29 octobre Fondation d’entreprise Martell Charente

Sur inscription. 85€/personne.

Accompagné d’un artisan verrier, cette expérience vous permettra de découvrir l’atelier verre et ses outils (fours, cannes, pinces), pour vous initier aux techniques verrières élémentaires. Chaque participant.e pourra créer ses premières pièces personnalisées en verre soufflé et en verre plein.

Fondation d'entreprise Martell 16 avenue Paul Firino Martell, 16100 Cognac Cognac 16100 Vieux Cognac Charente Nouvelle-Aquitaine Créée en 2016 au cœur de Cognac, la Fondation d'entreprise Martell développe une programmation pluridisciplinaire favorisant les collaborations locales, nationales et internationales.

