Atelier Verre et lumière à la Chapelle

30 Rue de Saint-Valéry Boismont Somme

Début : 2026-04-11 16:00:00

fin : 2026-04-11 18:00:00

2026-04-11

[Atelier jeune public]

Un vitrail, c’est du verre, de la couleur et de la lumière mais c’est en réalité une recette bien plus élaborée encore les secrets de sa fabrication, sa lecture et ses symboles n’auront plus de mystères pour toi à l’issue de cette visite-atelier !

Bon à savoir

Gratuit

Durée 2h

Réservation obligatoire au 09 70 20 14 14 ou bonjour@baiedesomme3vallees.fr ou https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/verre-et-lumiere-a-la-chapelle/

30 Rue de Saint-Valéry Boismont 80230 Somme Hauts-de-France +33 9 70 20 14 14 bonjour@baiedesomme3vallees.fr

English :

[Workshop for young audiences]

Stained glass is all about glass, color and light, but it’s actually a much more elaborate recipe: the secrets of how it’s made, how it’s read and its symbols will no longer be a mystery to you at the end of this visit-workshop!

Good to know:

Free

Duration: 2 hours

Booking essential on 09 70 20 14 14 or bonjour@baiedesomme3vallees.fr or https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/verre-et-lumiere-a-la-chapelle/

L’événement Atelier Verre et lumière à la Chapelle Boismont a été mis à jour le 2026-02-25 par Baie de Somme 3 Vallées