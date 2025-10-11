Atelier verre « Immersion verre » Fondation d’entreprise Martell Cognac

Atelier verre « Immersion verre » Samedi 11 octobre, 09h00 Fondation d’entreprise Martell Charente

Sur réservation. 280€/personne.

Stage d’initiation d’une journée en immersion aux côtés des artisans verriers. Les participants pourront découvrir plusieurs techniques verrières comme le soufflage, la sculpture, l’utilisation de la couleur, et réaliser 3 pièces par personne (2 gobelets et 1 pièce sur mesure créée avec les artisans).

Fondation d'entreprise Martell 16 avenue Paul Firino Martell, 16100 Cognac Cognac 16100 Vieux Cognac Charente Nouvelle-Aquitaine Créée en 2016 au cœur de Cognac, la Fondation d'entreprise Martell développe une programmation pluridisciplinaire favorisant les collaborations locales, nationales et internationales.

