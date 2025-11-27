Atelier Viandes et sauces

4 rue d’Ernolsheim Dossenheim-sur-Zinsel Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-11-27 18:00:00

fin : 2025-11-27 21:00:00

Date(s) :

2025-11-27

Atelier viandes et sauces avec la cheffe cuisinière préparez un filet de canard poêlé en travaillant l’à-point de cuisson, sauce brune réduite à base de fond brun maison.

Atelier Viandes et sauces Filet de canard poêlé en travaillant l’à-point de cuisson, sauce brune réduite à base de fond brun maison ; grosse pièce de bœuf rôtie en basse température ; civet mijoté aux champignons.

Animé par Elisabeth Lotz, cheffe cuisinière et animatrice culinaire. .

4 rue d’Ernolsheim Dossenheim-sur-Zinsel 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 01 67 moulin@burggraf-becker.fr

English :

Meat and sauces workshop: with the chef, prepare a pan-fried duck fillet, working on the à-point de cuisson, a reduced brown sauce based on homemade fond brun.

German :

Fleisch- und Soßenworkshop: Bereiten Sie mit der Küchenchefin ein gebratenes Entenfilet zu, indem Sie den Garpunkt bearbeiten, reduzierte braune Soße aus hausgemachtem braunem Fond.

Italiano :

Laboratorio di carne e salse: con lo chef, preparate un filetto d’anatra in padella lavorando sull’ à-point de cuisson , una salsa bruna ridotta a base di brodo bruno fatto in casa.

Espanol :

Taller de carnes y salsas: con el chef, prepare un filete de pato a la sartén trabajando el à-point de cuisson , una salsa marrón reducida a base de caldo marrón casero.

L’événement Atelier Viandes et sauces Dossenheim-sur-Zinsel a été mis à jour le 2025-10-16 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre