Atelier vidéo au bar à Teurtous à Arçais Arçais

20 Rue du Marais Arçais Deux-Sèvres
Atelier vidéo
Tu as toujours rêvé de réaliser un film ? Alors rejoins une équipe de cinéastes amateurs pour la création d’un court métrage. Toute compétence est bienvenue, ton matos aussi !
Scénario, Tournage, Montage, Diffusion.. .
20 Rue du Marais Arçais 79210 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 40 60 95
