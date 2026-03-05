Atelier vidéo au bar à Teurtous à Arçais Arçais

Atelier vidéo au bar à Teurtous à Arçais

20 Rue du Marais Arçais Deux-Sèvres

Début : 2026-03-17

fin : 2026-03-17

2026-03-17

Atelier vidéo

Tu as toujours rêvé de réaliser un film ? Alors rejoins une équipe de cinéastes amateurs pour la création d’un court métrage. Toute compétence est bienvenue, ton matos aussi !

Scénario, Tournage, Montage, Diffusion.. .

20 Rue du Marais Arçais 79210 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 40 60 95

