Atelier vidéo avec un journaliste, École Superieure de Journalisme de Lille, Lille

Atelier vidéo avec un journaliste Mercredi 18 mars, 10h00 École Superieure de Journalisme de Lille Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-18T10:00:00+01:00 – 2026-03-18T12:00:00+01:00

Fin : 2026-03-18T10:00:00+01:00 – 2026-03-18T12:00:00+01:00

École Superieure de Journalisme de Lille 50 rue Gauthier-de-Châtillon, 59000 Lille Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 20 30 44 00 https://esj-lille.fr/

un journaliste reporters d’images prépare avec des 3e des capsules vidéo sur l’information / désinformation, collège Félicien Joly à Escaudain (59)