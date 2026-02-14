Atelier vidéo avec un journaliste, École Superieure de Journalisme de Lille, Lille
Atelier vidéo avec un journaliste, École Superieure de Journalisme de Lille, Lille vendredi 27 mars 2026.
Atelier vidéo avec un journaliste Vendredi 27 mars, 13h00 École Superieure de Journalisme de Lille Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-27T13:00:00+01:00 – 2026-03-27T15:00:00+01:00
Fin : 2026-03-27T13:00:00+01:00 – 2026-03-27T15:00:00+01:00
École Superieure de Journalisme de Lille 50 rue Gauthier-de-Châtillon, 59000 Lille Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 20 30 44 00 https://esj-lille.fr/
avec un journaliste reporters d’images, conseils de tournage et de traitement d’un sujet, lycée Paul Duez à Cambrai