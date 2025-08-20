Atelier vidéo – Effets spéciaux Cinéma Eden Monségur

Atelier gratuit, à partir de 7 ans, réservation conseillée au 05 56 71 95 58 ou par mail à contact@cinema-eden.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-08-20T14:00:00 – 2025-08-20T16:00:00

Atelier Effets spéciaux !

Les outils modernes nous permettent de réaliser facilement n’importe quelle situation : aller dans l’espace, jeter des boules de feu ou voler dans le ciel :

A l’aide d’un fond vert, de créativité et d’une caméra, nous allons explorer les facettes des effets spéciaux pour transformer n’importe quelle idée en vidéo

Cinéma Eden 7 rue porte du Dropt, 33580 Monsegur Monségur 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine 0556719558 http://cinéma-eden.com

©OMCL