Atelier video Maison Milon 02 Place Emile Colongin 84600 GRILLON Grillon
Atelier video Maison Milon 02 Place Emile Colongin 84600 GRILLON Grillon samedi 8 novembre 2025.
Atelier video
Maison Milon 02 Place Emile Colongin 84600 GRILLON 02 place Emile Colongin Grillon Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08 10:00:00
fin : 2025-11-22 12:00:00
Date(s) :
2025-11-08 2025-11-22
Chers passionnés de la photographie et de la vidéo,
Vous rêvez de maîtriser les caméras Blackmagic et de captiver votre public avec des images d’une qualité exceptionnelle ? Rejoignez-nous.
.
Maison Milon 02 Place Emile Colongin 84600 GRILLON 02 place Emile Colongin Grillon 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 01 33 13 00 contact@espacemaisonmilon.fr
English :
Dear photography and video enthusiasts,
Do you dream of mastering Blackmagic cameras and captivating your audience with images of exceptional quality? Then join us.
German :
Liebe Foto- und Videoenthusiasten,
Träumen Sie davon, die Blackmagic-Kameras zu beherrschen und Ihr Publikum mit Bildern von außergewöhnlicher Qualität zu fesseln? Schließen Sie sich uns an.
Italiano :
Cari appassionati di fotografia e video,
Sognate di padroneggiare le telecamere Blackmagic e di affascinare il vostro pubblico con immagini di qualità eccezionale? Allora unitevi a noi.
Espanol :
Queridos entusiastas de la fotografía y el vídeo
¿Sueñas con dominar las cámaras Blackmagic y cautivar a tu público con imágenes de una calidad excepcional? Entonces únete a nosotros.
L’événement Atelier video Grillon a été mis à jour le 2025-10-23 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes