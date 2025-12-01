Atelier vidéo Maison Milon 02 Place Emile Colongin 84600 GRILLON Grillon

Atelier vidéo

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-13 12:00:00

2025-12-13

Vous rêvez de maîtriser les caméras Blackmagic et de captiver votre public avec des images d’une qualité exceptionnelle ? Rejoignez-nous pour un voyage passionnant au cœur de la photographie et de la vidéo de qualité professionnelle .

Maison Milon 02 Place Emile Colongin 84600 GRILLON 02 place Emile Colongin Grillon 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 01 33 13 00 contact@espacemaisonmilon.fr

Do you dream of mastering Blackmagic cameras and captivating your audience with images of exceptional quality? Join us on an exciting journey to the heart of professional photography and video.

