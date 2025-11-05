Atelier vidéo Médiathèque Luce Courville Nantes

Atelier vidéo Médiathèque Luce Courville Nantes mercredi 5 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-05 16:00 – 19:00

Gratuit : oui Sur inscription Jeune Public

Animé par l’association VlippÀ la découverte de l’intelligence artificielle, entre promesses technologiques et enjeux de sociétéVenez tester des modèles d’intelligence artificielle, découvrez comment elle peut être utilisée pour produire et diffuser de la désinformation, et ouvrons la réflexion sur les enjeux éthiques : biais algorithmiques, surveillance, respect de la vie privée, impact sur l’emploi…À partir de 12 ans

Médiathèque Luce Courville Nantes Nord Nantes 44300

02 40 41 53 50 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-nord-luce-courville/