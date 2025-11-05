Atelier vidéo Médiathèque Luce Courville Nantes

Atelier vidéo Mercredi 5 novembre, 16h00 Médiathèque Luce Courville Loire-Atlantique

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-05T16:00:00 – 2025-11-05T19:00:00

Fin : 2025-11-05T16:00:00 – 2025-11-05T19:00:00

Animé par l’association Vlipp

À la découverte de l’intelligence artificielle, entre promesses technologiques et enjeux de société

Venez tester des modèles d’intelligence artificielle, découvrez comment elle peut être utilisée pour produire et diffuser de la désinformation, et ouvrons la réflexion sur les enjeux éthiques : biais algorithmiques, surveillance, respect de la vie privée, impact sur l’emploi…

À partir de 12 ans

Médiathèque Luce Courville 1 rue Eugène Thomas Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 41 53 50

