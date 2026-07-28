Atelier viennoiseries et brioches Maison des artisans de Clères Clères
samedi 14 novembre 2026 · Maison des artisans de Clères · Clères
Informations pratiques
Clères
Atelier viennoiseries et brioches
Maison des artisans de Clères 68 Rue de l’Église Clères Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 14:00:00
fin : 2026-11-14 17:30:00
Date(s) :
2026-11-14
La Forêt des Macarons vous invite à son atelier viennoiseries et brioches !
Une ambiance conviviale et détendue; une odeur de viennoiseries et de brioche qui embaume l’atelier, des connaissances et des astuces pour refaire ces gourmandises représentatives de la gastronomie française !
Vous apprendrez comment réaliser une pâte levée fermentée ainsi qu’une brioche mais aussi à fleurer un plan de travail, à abaisser avec un rouleau à pâtisserie, à façonner, à réaliser une dorure/un sirop/une crème pâtissière… Bref, vous repartirez avec une bannette de pains au chocolat, croissants, pains aux raisins, roulettes et brioche tressée, de quoi faire des heureux(ses) !
Une pause dégustation vous sera proposée pendant cet atelier: bonne humeur et échanges garantis.
Durée : 3h
Atelier pour 4 à 8 participants. .
Maison des artisans de Clères 68 Rue de l’Église Clères 76690 Seine-Maritime Normandie +33 6 79 25 05 37 contact@laforetdesmacarons.com
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English : Atelier viennoiseries et brioches
L’événement Atelier viennoiseries et brioches Clères a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin
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