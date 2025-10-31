Atelier viens fêter Halloween à la médiathèque Verlaine Médiathèque Verlaine Pontiffroy Metz

Atelier viens fêter Halloween à la médiathèque Verlaine

Atelier viens fêter Halloween à la médiathèque Verlaine

Médiathèque Verlaine Pontiffroy 1 place de la Bibliothèque Metz Moselle

Gratuit

Vendredi 2025-10-31 15:00:00

2025-10-31 17:00:00

2025-10-31

Les bibliothécaires de Metz vous attendent déguisés pour cet après-midi festif spécial Halloween durant lequel ateliers, lectures et bricolages sont proposés dans les quatre médiathèques du réseau (Verlaine, Sablon, l’Agora, Phénix).Enfants

Médiathèque Verlaine Pontiffroy 1 place de la Bibliothèque Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

Metz’s librarians are waiting for you to come dressed up for this special Halloween afternoon, during which workshops, readings and crafts will be offered in the network’s four media libraries (Verlaine, Sablon, l’Agora, Phénix).

German :

Die Bibliothekare von Metz erwarten Sie verkleidet zu diesem festlichen Nachmittag speziell zu Halloween, an dem in den vier Mediatheken des Netzwerks (Verlaine, Sablon, l’Agora, Phénix) Workshops, Lesungen und Basteleien angeboten werden.

Italiano :

I bibliotecari di Metz vi aspettano mascherati per questo speciale pomeriggio di Halloween, con laboratori, letture e artigianato nelle quattro mediateche della rete (Verlaine, Sablon, l’Agora, Phénix).

Espanol :

Los bibliotecarios de Metz le esperan disfrazados para esta tarde especial de Halloween, con talleres, lecturas y manualidades en las cuatro mediatecas de la red (Verlaine, Sablon, l’Agora, Phénix).

